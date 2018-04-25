"دور البنوك في التثقيف والشمول المالي".. ندوة تعريفية بتجارة عين شمس

افتتح الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، فعاليات ندوة "دور البنوك في التثقيف والشمول المالي" والحفل الختامي لنموذج محاكاة النظام المصرفي EBSM، بالتعاون مع بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبحضور كلا من محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة هيام وهبة أستاذ التمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على تنفيذ نموذج محاكاة النظام المصرفي بالكلية، والدكتورة علا الخواجة مدير إدارة التوعية والبحوث بالمعهد المصرفي المصري، والدكتورة جيهان حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، الدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، سالي عبد القادر، مدير أول الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

وأكد خالد قدري، أن نموذج المحاكاة والذي بدأ من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2018 استهدف تعليم وتدريب الطلاب وكل ما يخص النظام المصرفي المصري، وتاريخه وأهميته والدور الأساسي الذي يقوم به لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، أن النموذج قدم مختلف العمليات المصرفية، وحدد متطلبات المعاملات المالية ومكافحة غسل الأموال، وساعد الطلاب على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لأداء المعاملات المصرفية والمالية.

وأشار إلى أن نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري يعقد لأول مرة في كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد تطبيقه في الأعوام السابقة في كل من جامعة القاهرة والجامعة الألمانية.

وخلال الندوة أكد الحضور على أهمية توسيع قاعدة الخدمات والمنتجات المالية الرسمية لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك كافة المعاملات المصرفية بأسعار مقبولة وبطريقة عادلة تتميز بالشفافية، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي والمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات المالية السليمة.

وسلم خالد قدري ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، شهادات التقدير للطلاب المشاركين في النموذج.