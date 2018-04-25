"عمار العقارية" تتفق على إعادة تشغيل "سخا للألبان" بـ 100 مليون جنيه

أنهت شركة عمار العقارية الخطوط العريضة لشراكة بين الشركة وهيئة الاستثمار، لإعادة تشغيل مصنع "سخا للألبان" بمحافظة كفر الشيخ والذي تبلغ مساحتة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بـ100 مليون جنيه خاصة بالمعدات التي ستتكفل بها الشركة بعد اتفاق بمنح أراضي المصنع كحصة شراكة بين "عمار العقارية" ومحافظة كفر الشيخ، على أن تتولى "عمار العقارية" الإدارة وتكلفة المعدات.

وكشفت من جانبها عبير عصام رئيس مجلس إدارة "عمار العقارية" وعضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، أن وزارة وهئية الاستثمار تدفع بالاستثمار بمصر إلى منحنى جديد يخدم المناخ الاستثماري بمصر من خلال شراكة واضحة وجديدة مع القطاع الخاص وهو ماظهر جلياً في آليات التعاون الجديد بين الوزارة والهيئة في طرح بعض المشاريع المتوقفة بسبب مشاكل مختلفة على القطاع الخاص.

وأشارت عبير عصام، إلى أن الشركة والهئية بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ أنهت الخطوط العريضة للأتفاق علي أن يتم الإنتهاء من إعادة العمل داخل مصنع "ألبان سخا"، خلال عام علي أقل تقدير، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من الإجرءات الخاصة بالعقود بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكدة إلى أن المصنع سيوفر فرص عمل لأهالي كفر الشيخ ومدينة سخا، بالإضافة إلى أن موارد عمل المصنع سيتم توفيرها من داخل المحافظة ومدينة سخا ومدينة قطور، فيما سيخصص جزء من إنتاجة للسوق المحلي وفق ماهو متفق عليه.

ونوهت عبير عصام، أن إدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار والتي أبتكرتها وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة ستدفع بالاستثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة إلى منحي يخدم الاقتصاد القومي، مؤكدة إلى أن الزيارة الميدانية لأرض المصنع تعد هي الخطوة الأهم في الشراكة والتعاون بين الأطراف، مشيرة إلى أن شراكة وزارة الاستثمار ومحافظة كفر الشيخ مع القطاع الخاص يعزز الرؤية الجيدة من قبل وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر ويؤكد علي أن هناك تفكير خارج الصندوق بأيدي مصرية وبفكر رائد من قبل المسئوليين الحكوميين وفق رؤية الدولة المصرية.