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الوطن

بالصور| "عابر سبيل" أول مسلسل سعودي يصور في القاهرة

منذ 18 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| "عابر سبيل" أول مسلسل سعودي يصور في القاهرة

كواليس تصوير المسلسل السعودي "عابر سبيل"

يعد مسلسل "عابر سبيل" للمخرج رائد إسماعيل، الذي تنتجه شركة "رياض الإعلام" هو أول عمل سعودي يتم تصويره بالقاهرة والذي يجري حاليا تصوير المشاهد الأخيرة منه.

وقال منتج العمل المهندس رياض بن ناصر الفريجي، في بيان صحفي "عابر سبيل أول مسلسل يبث على قناة بداية الفضائية التي تعتبر القناة الأكثر مشاهدةً على مستوى المملكة بعد قناة mbc وتأتي شراكتنا مع بداية إيمانا منها بأهمية الإعلام المحافظ والحاجة الماسة للتكامل فيما بين المنتجين والقنوات الفضائية لتقديم المحتوى الإيجابي الهادف للجمهور".

وأضاف الفريجي، يأتي اختيار القاهرة مكانا للتصوير تأكيدا على أن مصر كانت ولا تزال الخيار الأول للإنتاج الدرامي عربيا كما أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة كانت الداعم والمحفز الأول لنا على إنتاج المسلسل وأن زيارة سموه للقاهرة أعطت فريق العمل أملا كبيرا وثقة في الوضع الأمني والاقتصادي المصري ولذلك لدينا أيضا مسلسل ثاني سننتجه قريبا وستدور أحداثه حول علاقة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.

مسلسل "عابر سبيل" هو مسلسل بوليسي اجتماعي لا يخلو من الأكشن والإثارة والغموض تقع حلقاته في 30 حلقة من تأليف وإخراج رائد إسماعيل ومن إنتاج رياض الإعلام للإنتاج الإعلامي وهي شركة كبرى لها تاريخ عريق في الإنتاج بالمملكة العربية السعودية.

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