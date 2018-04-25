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الوطن

برق ورعد وأمطار غزيرة على القاهرة الكبرى

منذ 30 دقيقة
كتب: الوطن
برق ورعد وأمطار غزيرة على القاهرة الكبرى

تساقط أمطار

شهدت مناطق عدة في القاهرة الكبرى، مساء اليوم، سقوط أمطار شديدة، صاحبها برق ورعد، وسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قال إنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غد الخميس، مضيفًا في بيان له، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون رعدية على بعض المناطق و تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين فى المحافظات اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة فى المناطق المعنية بالسيول.

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