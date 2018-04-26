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الوطن

بالفيديو| مطربو اﻷوبرا يحتفلون بتحرير سيناء في أول حفل غنائي بالسعودية

منذ 28 دقيقة
كتب: شيماء عادل
بالفيديو| مطربو اﻷوبرا يحتفلون بتحرير سيناء في أول حفل غنائي بالسعودية

لقطة من الاحتفال

شهد مركز الملك فهد الثقافي، أولى حفلات دار اﻷوبرا المصرية مساء أمس بحضور وزيري الثقافة المصري والسعودي وزير الثقافة والإعلام السعودي وقنصل مصر بالرياض والمستشار الثقافي المصري.

وقدم مطربو اﻷوبرا المصرية مجموعة من اﻷغاني الطريقة القديمة، واختتمت المطربة مي فاروق الحفل بأهمية "إحلف بسماها وبترابها" احتفالا بعيد تحرير سيناء، وتجاوب الجمهور السعودي مع الحفل بالتصفيق وترديد اﻷغنية.

ووصلت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم المملكة العربية السعودية، ظهر أمس، وكان في استقبالها نظيرها السعودي لحضور حفل دار اﻷوبرا وافتتاح معرض فوتوجرافي يحكي تاريخ دار اﻷوبرا منذ نشأتها وحتى اﻵن.

يذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت انفتاحا فنية وثقافيا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأوبرالي وهو ما انعكس على الاتفاق الذي عقدته المملكة من الدولة الفرنسية بشأن مساعدتها على تدشين دار أوبرا خاص بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

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