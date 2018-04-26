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الوطن

قائد "شرق القناة" يمنح لقب "فدائي" لأفراد مستشفى كفافي الميداني بسيناء

منذ 5 دقيقة
كتب: أحمد ابوضيف
قائد "شرق القناة" يمنح لقب "فدائي" لأفراد مستشفى كفافي الميداني بسيناء

جاب من تكريم القافلة

زار اللواء أركان حرب محمد المصري، قائد القيادة الموحدة لشرق القناة لمحاربة الارهاب و الحاكم العسكري لسيناء، مقر مستشفى سعاد كفافي الميداني التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في سفح جبل أم خشيب بمنطقة الجدي بوسط سيناء.

وأبدى قائد القيادة، إعجابه الشديد بكفاءة المستشفى وقدراتها في تأدية الخدمة الطبية بكفأة عالية، من حيث تنوع التخصصات والتجهيزات والعمليات المتنقلة التي تم تصميمها وتنفيذها محلياً بواسطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفي نهاية الجولة، منح المصري، جميع أفراد الفريق لقب "فدائي"، بالإضافة إلى لقب "مقاتل بطل"، الذي منحهم إياه اللواء أركان حرب محمد الدش قائد الجيش الثالث الميداني فى زيارتهم السابقة لسيناء.

ويذكر أن الجامعة نفذت في 13 شهرا، ١٣ مستشفى ميداني منهم 5 في سيناء الحبيبة.

وأناب اللواء أركان حرب محمد صابر، قائد قوات شرق القناة بمنح الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر، درع قوات شرق القناة تقديراً لكل ما يقدمه من أجل الوطن وتسلم الدرع نيابةً عنه الدكتور عمرو بسطويسي نائب رئيس الجامعة للقطاع الطبي، ومدير عام المستشفى، بمقر المستشفى الثاني بمدينة راس سدر.

 

 

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