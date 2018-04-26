الأسماك تستقر في "العبور".. و20 جنيها لكيلو البلطي

سمك
استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، وسجلت الآتي:
سمك بلطي: من 19 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك قشر بياض: من 30 لـ36 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.
كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.
سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.
جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.
جمبري رقم (3): من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك بوري: من 39 لـ45 جنيهًا للكيلوجرام.