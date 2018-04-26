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الوطن

"البترول": محطات لتخزين الوقود في مينائي سوميد وسونكر بـ"السخنة"

منذ 38 دقيقة
كتب: شادي أحمد
"البترول": محطات لتخزين الوقود في مينائي سوميد وسونكر بـ"السخنة"

طارق الملا وزير البترول

قال طارق الملا وزير البترول، إن القطاع يمتلك العديد من المقومات من بنية أساسية ومشروعات جديدة جارى تنفيذها لإقامة محطات لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية في مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، لتوفير الإمدادات للسوق المحلى واستخدامها أيضا في تجارة وتداول المنتجات البترولية، وتموين السفن خاصة أن الموقع الجغرافى يعطى مصر ميزة تنافسية في هذا المجال ويعظم القيمة المضافة من المنتجات البترولية.

وأضاف الملا، خلال لقائه الآن هايوود الرئيس التنفيذي لشركة بي بي للإمدادات والتجارة التي تعد ذراع للتجارة الدولية لشركة بي بي والوفد المرافق، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لوضع آليات وبرامج تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الرغبة القوية لشركة بي بي التي لها استثمارات ضخمة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز للدخول في شراكات جديدة، من خلال أفرع شركاتها في الأنشطة الأخرى، يعد تأكيدا لأن مصر لديها العديد من الفرص الجاذبة في الأنشطة المتعددة المرتبطة بصناعة البترول وتعد مراكز جذب للاستثمارات في أنشطة متنوعة تحقق ميزة نسبية في إطار مشروع مصر القومي كمركز إقليمي للطاقة.

وبحث الملا مع مسئولي "بي بي"، فرص المشاركة في أنشطة جديدة تشمل تموين السفن بالوقود وتحسين عمليات التكرير بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المنتجات المكررة وتحسين مواصفاتها، فضلا عن التعاون في إنشاء مراكز لتخزين المنتجات البترولية، في إطار الترتيبات والخطوات التي تنفذ في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة يأتي في إطار حرص قطاع البترول على مسايرة المتغيرات العالمية وأوضاع السوق والعمل باستمرار على تطوير وتوسيع البنية الأساسية وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتتماشى مع المعايير العالمية.

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