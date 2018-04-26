وفد من لجنة "صحة النواب" يتفقد مستشفى رأس غارب المركزي

وصل اليوم وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى البحر الأحمر، لتفقد الخدمات الطبية بمستشفى غارب المركزي ومتابعة العمل في المستشفى الجديد، وخلال الزيارة طالب الوفد بتجهيز المستشفى الجديد على أعلى مستوى لخدمة حوادث الطرق المتكررة على الطرق.

وكان في استقبال وفد لجنة الصحة، فور وصولهم لمدينة رأس غارب، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام البحر الأحمر، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، والدكتورة نجلاء شطا مديرة مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وقالت الدكتور ليلى أبو إسماعيل وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يوجد عجز في الأطباء في تخصصات كثيرة واستمعت إلى مواطني المدينة.