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الوطن

الجندي: رصد 3 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة والمتوقفة

منذ 11 دقيقة
كتب: وائل سعد
الجندي: رصد 3 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة والمتوقفة

أبو بكر الجندي

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمراجعة الإجراءات المتعلقة بطاقات تشغيل محطات الرفع والصرف الصحي، تجنبا لتكرار الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كلا من طريق طابا نويبع والعين السخنة والتجمع الخامس أكثر المناطق التي تضررت من السيول والأمطار.

وقال وزير التنمية المحلية: "كل دول العالم بتتعرض للسيول والأمطار، والقاهرة لم تغرق في شبر ماية كما يروج البعض".

ولفت إلى أن اجتماع مجلس المحافظين تتطرق إلى رصد أكثر من 3 مليارات جنيه للمشروعات المتعثرة والمتوقفة لاستكمالها.

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