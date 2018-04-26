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الوطن

مجازاة 31 من العاملين بمدرسة ثانوية بأبو حماد

منذ 20 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
مجازاة 31 من العاملين بمدرسة ثانوية بأبو حماد

محافظ الشرقية

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مجازاة عدد 31 من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمركز أبو حماد  وتبين عدم تواجد (31 ) من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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