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الوطن

البدري "قاسم مشترك" لآخر هزيمتين للأهلي في القمة بالدوري

أمس PM 11:17
كتب: عبدالرحمن قناوي
البدري "قاسم مشترك" لآخر هزيمتين للأهلي في القمة بالدوري

البدري

"القمة 116"، ربما لم تمر تلك المباراة بين الأهلي والزمالك، كسابقاتها من اللقاءات، وذلك بعد انتهائها بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف للأهلي، وذلك للمرة الأولى في الدوري بعد 11 عامًا، منذ الفوز الذي حققه الأبيض في الدور الثاني لموسم 2006 - 2007 بهدفين.

فوز الزمالك، في موسم 2007، جاء بعد حسم الأهلي للدوري قبل نهايته بأربعة أسابيع، ليقرر المدير الفني للأهلي حينها، البرتغالي مانويل جوزيه، السفر تاركًا مهمة قيادة مباراة القمة لمساعده حسام البدري، والذي تلقت شباك فريقه، حينها، هدفين بتوقيع تامر عبد الحميد وجمال حمزة.

حسام البدري، المدير الفني الحالي للأهلي في ولايته الثالثة، لم يهزمه الزمالك طوال 5 مباريات متتالية قادها في مقعد الرجل الأول في الجهاز الفني للأهلي، حتى تلقىّ الخسارة الأولى له من الزمالك في مسيرته التدريبية منذ تولّيه زمام الأمور كمديرٍ فنيٍ للأهلي عقب رحيل البرتغالي مانويل جوزيه عام 2009.

مجمل لقاءات "البدري" كمديرٍ فنيٍ أمام الزمالك بلغ 12 مباراة في جميع البطولات، فاز في 6 مباريات، منهم واحدة من على مقعد القيادة الفنية لنادي "إنبي"، غير أنه يظل القاسم المشترك في آخر هزيمتين للأحمر أمام الأبيض بالدوري، سواء كان مديرًا فنيًا مؤقتًا أو مخدرمًا يمارس مهامه مع الأهلي للعام الثاني على التوالي.

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