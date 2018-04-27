محافظ الوادي الجديد: وضع ميزان "ديجيتال" أمام المخابز

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، تشكيل لجان من الوحدات المحلية وإدارات التموين، للمرور على المخابز بجميع قرى ومدن مراكز المحافظة الخمسة، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين.

وقال المحافظ إنه وجه بالتأكد من التزام المخابز بالأوزان التي أقرتها مديرية التموين، وضرورة وضع ميزان ديجيتال أمام كل مخبز، على أن يباع الخبز للمواطنين بنظام الوزن والعدد في حالة طلبهم ذلك، وأنه سيجري توقيع غرامات مالية بالإضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين قد تصل إلى غلق المخبز في حالة عدم الالتزام بالقوانين.

وأضاف المحافظ أنه شدد على مديرية التموين بضرورة المرور اليومي على الأسواق والمحلات التجارية، وسحب عينات من السلع المعروضة، للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التزام الباعة بوضع أسعار استرشادية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.