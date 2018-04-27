لماذا يعترض اللاعبون على حكام القمة المصريين و"يعظّمون" للخواجة؟

لم تكن مباراة القمة، التي انتهت منذ قليل بين الأهلي والزمالك، سهلةً على الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي يعد الحكم المصري الأول الذي يدير مباراة قمة منذ عام 2014 حين أسند اتحاد الكرة مباراة السوبر المصري للحكم محمد فاروق.

ولاقى الحنفي اعتراضات كثيرة خلال المباراة، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، من لاعبي الفريقين على أغلب قراراته وبشكلٍ جماعيٍ، أجبره على استخدام البطاقات الصفراء بكثرة، حيث أنذر حسام عاشور وعمر السولية وأجاي وأيمن أشرف من الأهلي، وطارق حامد ومحمود جنش ومحمود دونجا وأيمن حفني من الزمالك، وهو المشهد غير المعتاد من لاعبي القطبين فيما يخص الحكام الأجانب الذين أداروا مباريات القمة السابقة.

وشهدت المباراة عدة مشادات بين لاعبي الأهلي والزمالك، حيث اشتبك عمرو السولية مع لاعبي الزمالك في بداية المباراة، وحدثت مشادة بين محمود علاء، مدافع الزمالك وجونيور أجاي مهاجم الأهلي، واشتبك محمود عبدالعاطي دونجا مع لاعبي الأهلي قبل نهاية المباراة.

اعتراض لاعبي القطبين على الحكام المحليين بكثرة بسبب إحساس الدونية الموجود لدى أغلب المصريين تجاه كل ما هو مصري، وفقًا للدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، موضحًا أن اللاعبين المصريين يتقبلون قرارات الحكام الأجانب، وكأنها قرارات إلهية وسماوية، حسب تعبيره.

وأضاف فرويز في تصريحات لـ "الوطن" أن المصريين يمارسون "السادية" على بعضهم البعض، التي تتحول لـ"مازوخية" مع الأجانب، وهي الشعور بالدونية أمام الآخرين، وهو ما يفسر اعتراضات لاعبي القطبين على الحكام المصريين، بينما تتسم تصرفاتهم بالاتزان والعقلانية مع الحكام الأجانب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن لاعبي الأهلي والزمالك، رغم خبراتهم، غير مؤهلين نفسيًا ولا سلوكيًا، للتعامل مع الحكم المصري في مباريات القمة، مدللاً على ذلك باعتراضهم على كل قرار للحكم محمد الحنفي في المباراة حتى ولو كانت رمية تماس.

"لاعبو القطبين اعتادوا نفسيًا على رؤية الحكام الأجانب في مباريات القمة"، حسبما قال هاني في تصريحات لـ "الوطن"، موضحًا أن مباراة القمة لها طابع خاص حتى ولو كان الدوري محسومًا ونتيجته غير فارقة في ترتيب الفريقين، فلاعبو الأهلي والزمالك غير مستعدين نفسيًا ومعنويًا لتقبل قرارات الحكم المصري حتى لو كانت صحيحة، بعكس الحكم الأجنبي الذي تُعتبر قراراته رادعة وحاسمة لهم حتى ولو كانت خاطئة.

وأضاف الطبيب النفسي أن المباراة صعبة نفسيًا ومعنويًا على الحكم محمد الحنفي بشكلٍ كبير، حيث توجد حالة تحفز وتأهب من اللاعبين لقراراته، موضحًا أن الحكم المصري في مباريات القمة يحتاج هدوءً نفسيًا، وثباتًا انفعاليًا، وعدم تعجل في اتخاذ القرار أكثر من الوضع الطبيعي لأي حكم آخر.