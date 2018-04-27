كمال: "البيوت والقصور مش معمولها حساب المطر.. إمسكوا في المقاولين"

استنكر الإعلامي أسامة كمال، الأداء الحكومي في التعامل مع الأمطار الكثيفة التي سقطت في بعض المناطق وخاصة القاهرة الجديدة، مُحملًا اللوم في الوقت ذاته على المقاولين الذين لم ينشئوا بنية تحتية تتحمل تلك الكمية الهائلة من الأمطار.

وناشد "كمال"، خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، المواطنين بلوم المقاولين وأصحاب الكومباوندات عن تلك الأزمة، مستطردًا: "البيوت والقصور مش معمولها حساب المطر، إمسكوا في خناق المقاولين".

وتابع: "الحكومة مش مسؤولة عن واحد سقف بيته وقع أو الألومنتال بيسرب".