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الوطن

تشميع 89 محلا تجاريا بالسويس بسبب الامتناع عن تسديد المديونات

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد مقلد
تشميع 89 محلا تجاريا بالسويس بسبب الامتناع عن تسديد المديونات

إغلاق محل تجاري بالسويس

أجرى نطاق حي عتاقة تحت إشراف وليد شوقي، رئيس حي عتاقة ومشاركة الإدارة الهندسية والشؤون القانونية، حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية التي امتنع أصحابها عن تسديد ما عليهم من مديونيات والتي أسفرت عن إغلاق وتشميع 8 محلات بمدينة الكوثر لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة على المواطنين أصحاب هذه المحلات لصالح المحافظة منذ عدة سنوات.            

وبتنفيذ هذا القرار يصل عدد المحلات المغلقة تنفيذا لقرار المحافظ 89 محلا منذ بداية الحملات لتنفيذ قرارات الإغلاق للمحلات بحي عتاقة خلال شهر مارس وأبريل 2018.

كما تم غلق وتشميع 4 محلات بمدينة السماد بالسوق القديم بحي عتاقة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية تنفيذاً لقرار محافظ السويس رقم 231 لسنه 2018 وتحت إشراف رئيس حي عتاقة والإدارة الهندسية وإدارة المتابعة والشؤون القانونية، كما تم إغلاق 12 محلاً بمدينتي السماد والكوثر بحي عتاقة لعدم سداد المستحقات والمتأخرات المالية عليها ومخالفة الاشتراطات البيئية والصحية.

 

 

 

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