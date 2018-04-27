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الوطن

ضبط 26 قضية تموينية خلال حملة بمطروح

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 26 قضية تموينية خلال حملة بمطروح

حملة تموينية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح من ضبط 26 قضية تموينية متنوعة بالأسواق والمحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عجانات دقيق بمخابز بلدية غير نظيفة وعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادة صحية وبيع بأعلى من السعر الرسمي، وتحرر بهم محاضر رسمية.

جاء ذلك، اليوم، خلال الحملة التموينية المكبرة التي أشرف عليها اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح، أن مباحث تموين مطروح مستمرة في تكثيف الجهود وتحقيق الاستقرار لضبط الجرائم التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر وضبط القائمين بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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