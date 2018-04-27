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الوطن

جمعة "الشباب الثائر": 3 شهداء ومئات الجرحى

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
جمعة "الشباب الثائر": 3 شهداء ومئات الجرحى

صورة أرشيفية

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أكثر من 350 بالرصاص بينهم إصابات وصفت بالخطيرة في المواجهات التي أعقبت مسيرات العودة في جمعتها الخامسة.

وأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، استشهاد اثنين من المواطنين مجهولي الهوية برصاص الاحتلال شرق غزة، وإصابة 350 في إحصائية الساعة السادسة فيما استشهد عبد السلام بكر، 29 عاما، برصاص الاحتلال في مخيم العودة شرق خزاعة شرق خانيونس. 

وأشار القدرة، إلى أن هناك ثلاثة مصابين في حال الخطر الشديد إضافة إلى سيدة في الخمسين من العمر أصيبت برصاصة في الرأس، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وشهدت مدينة غزة أعنف المواجهات عندما تمكن مئات الشبان من اختراق السياج الأمني الأول وتمكن بعضهم من اختراق السياج الأمني الأساسي شرق مدينة غزة.

وأصيب العشرات شرق غزة برصاص الاحتلال الذي أطلق النار على كل من تخطى السياج الأمني.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز صوب خيام العودة شرق غزة وعلى المصلين وقت صلاة العصر. 

وأوضح القدرة، أن عشرة من المصابين هم من بين الطواقم الطبية والصحفية، ووصل عشرات الآلاف من الشباب إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة في إطار التظاهر في مسيرات العودة تحت عنوان "جمعة الشباب الثائر".

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات العودة وكسر الحصار والالتحام المباشر مع الاحتلال، تأكيدًا على أن الشعب الفلسطيني يمتلك القوة والقدرة والاستعداد الدائم للقيام بالواجب وكسر معادلات الاحتلال.

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