هو وهي «3»

"ساووا الصفوف وسدوا الفُرج"

قالها الإمام وهو ينظر لأصابع أقدامنا المتراصة عند طرف الخط العريض المرسوم بعرض سجاد المسجد ونحن نعتدل للصلاة.. كانت صلاة العصر ثقيلة وزادها الحر الشديد ثِقل لذا كان الصف الأول هو الصف الوحيد وكنت أنا في طرفهِ حتى جاء هو.. لصق إصبع قدمه اليسرى الأصغر بالأيمن عندي.. أثار انتباهي إنه يرتعش بقوة نظرت إليه بجانب عيني فرأيت ملابس رثة يبدو إنه يرتديها لعِدة أيام متواصلة.

رفعت نظري أكثر لأرى وجهه إلا أن الإمام قاطع المشهد قائلا "الله أكبر" فاعتدلنا للصلاة.. ما زلت أشعر به جواري يرتعش كمن يعاني من برد شديد.. لم يشعر به أحد غيري وأنا أسمع أنفاسه الثقيلة وهو ينفلت منه كثير من حروف السين والصاد وهو يقرأ الفاتحة وما تيسر.. "الله أكبر".. فانحنينا للركوع .. انحنى حتى ظننته سيقع ورأيت أصابع قدميه الظاهرة من الجوربين المهترئين.."سمع الله لمن حمده".. كانت أنفاسه عميقة كالشهقات القصيرة.."الله أكبر".. فنزلنا ساجدين.. نزل للسجود وهو ما زال يرتعش.. حينها ظننت إنه يعاني من مرض ما في الأعصاب أو العظام بالأخص حين نزلنا للسجود كان لعظامه طقطقة مسموعة.. فى السجود كانت كلماته تختلط بأنفاسه فلا أتبين منها سوى جملة واحدة خرجت من شفتيه بطريقة جعلت جسدي يقشعر "اللهم ثبتني عند السؤال" كان يرددها بإلحاح غريب.."الله أكبر".

كنت مشتت ما بين هذا الرجل وما بين إزالة الأتربة الملتصقة بجبهتي المتعرقة وبين طنين ذبابة لا تعرف الملل.. كل شئ حولك حار.. الهواء.. الأنفاس.. العرق.. انقضت باقي الركعات على نفس المنوال والفضول يأكلني بشأن هذا الرجل.. وفي السجدة الأخيرة سمعته يردد نفس الجملة بصوت كالنحيب "اللهم ثبتني عند السؤال" وهو يتشبث بأنامله فى سجاد المسجد.. إن هذا الرجل لا يصلي.. إنه يهرب.. يفر إلى الله.. اعتدلنا للتشهد وكان رأسي يردد سؤال واحد "ماذا فعلت أيها البائس؟!".. حتى الأن لم أر وجهه.."السلام عليكم ورحمه الله".. فاتجهنا بوجوهنا ذات اليمين.. لم تلاحظ عيناي سوى رأسه المشتعل شيبا وجانب وجهه الأسمر وذقنه المشعثة.."السلام عليكم ورحمه الله".. فاتجهنا بوجوهنا ذات اليسار.. ما أن مسحت جبهتي المتعرقة براحة يدي والتفت لأرى وجهه فلم أجده.. نظرت للخلف وجدته يخرج من المسجد مسرعا يمشي منحنيا وهو يرتعش.. قمت خلفه مسرعا.. خرجت من المسجد فلم أجده.. بحثت عنه فى كل الوجوه لكن دون جدوى لقد ابتلعه الطريق.. وقفت فى منتصف الطريق وأنا أردد فى عقلي "ماذا فعلتَ أيها البائس!".. لكن تبعه سؤال أهم "و ماذا نفعل نحن!"