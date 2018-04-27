العراق يمنح رخصة بناء منتجع سياحي في البصرة لشركة دايكو القابضة

منحت هيئة الاستثمار في وزارة النفط العراقية، رخصة بناء منتجع "المفتية" السياحي في محافظة البصرة لشركة "دايكو العالمية القابضة"، وبكلفة 234 مليون دولارا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الوزير جبار اللعيبي حضر فعالية منح هيئة الاستثمار رخصة مشروع منتجع (المفتية) السياحي إلى شركة دايكو الإماراتية القابضة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأضافت، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة المشاريع وشركة خطوط الأنابيب والجهات الساندة باشرت بتهيئة الأرضية المناسبة للمشروع عن طريق رفع آلاف الأطنان من الأنقاض ونقل المنشآت النفطية من المنطقة إلى أماكن أخرى من المحافظة".

ونقلت الوزارة عن اللعيبي قوله، إن "الوزارة بذلت وعلى مدى أكثر من عام جهودا مضنية من أجل تحويل الموقع النفطي في محافظة البصرة إلى موقع ترفيهي ومعلم سياحي لهذه المدينة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات والبنى التحتية".

وأعلنت وزارة النفط منتصف الشهر الجاري، عن وضع حجر الأساس للمشروع السياحي، فضلا عن قص شريط افتتاح محطة لإنتاج الغاز السائل في مصفى الشعيبة.