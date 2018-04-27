تسجيل الدخول

الوطن

العراق يمنح رخصة بناء منتجع سياحي في البصرة لشركة دايكو القابضة

منذ 43 دقيقة
كتب: وكالات
العراق يمنح رخصة بناء منتجع سياحي في البصرة لشركة دايكو القابضة

صورة أرشيفية

منحت هيئة الاستثمار في وزارة النفط العراقية، رخصة بناء منتجع "المفتية" السياحي في محافظة البصرة لشركة "دايكو العالمية القابضة"، وبكلفة 234 مليون دولارا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الوزير جبار اللعيبي حضر فعالية منح هيئة الاستثمار رخصة مشروع منتجع (المفتية) السياحي إلى شركة دايكو الإماراتية القابضة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأضافت، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة المشاريع وشركة خطوط الأنابيب والجهات الساندة باشرت بتهيئة الأرضية المناسبة للمشروع عن طريق رفع آلاف الأطنان من الأنقاض ونقل المنشآت النفطية من المنطقة إلى أماكن أخرى من المحافظة".

ونقلت الوزارة عن اللعيبي قوله، إن "الوزارة بذلت وعلى مدى أكثر من عام جهودا مضنية من أجل تحويل الموقع النفطي في محافظة البصرة إلى موقع ترفيهي ومعلم سياحي لهذه المدينة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات والبنى التحتية".

وأعلنت وزارة النفط منتصف الشهر الجاري، عن وضع حجر الأساس للمشروع السياحي، فضلا عن قص شريط افتتاح محطة لإنتاج الغاز السائل في مصفى الشعيبة.

أخبار متعلقة

استنفار أمني في البصرة بالعراق بحثا عن ضابط مختطف

استنفار أمني في البصرة بالعراق بحثا عن ضابط مختطف
مصادر: بيع خام البصرة الخفيف تحميل مايو بعلاوة قياسية في آسيا

مصادر: بيع خام البصرة الخفيف تحميل مايو بعلاوة قياسية في آسيا
الحكومة الأردنية توافق على مشروع أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة

الحكومة الأردنية توافق على مشروع أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة
"نفط البصرة" تباشر ضخ 200 ألف برميل إضافي يوميا

"نفط البصرة" تباشر ضخ 200 ألف برميل إضافي يوميا
بالفيديو| دب هارب يتجول في شوارع البصرة العراقية

بالفيديو| دب هارب يتجول في شوارع البصرة العراقية
العبادي: القوات جاءت إلى البصرة لخدمة الأهالي

العبادي: القوات جاءت إلى البصرة لخدمة الأهالي

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط أبوقير بعد تأخره

"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط أبوقير بعد تأخره

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

اختيارات الوطن

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

الأكثر قراءة

عاجل