سعفان: العمال أساس عجلة التنمية.. ونستهدف تدريبهم بطريقة غير نمطية

وصف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عمال مصر بأنهم الساعد الأول لعملية التنمية التي تتبناها البلاد حاليًا من أجل بناء مستقبل واعد، فضلاً عن أنهم أساس عجلة التنمية.

وشدد سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياةن على أن مصر تقدر قيمة عمالها، وتكريماً لهذه الطبقة يكون لهم احتفال سنوي بحضور رئيس الجمهورية في إشارة ورسالة لهم بأن الدولة تقدر دورهم الكبير في المجتمع.

ولفت الوزير إلى سعي الدولة للمحافظة على حقوق العمالة ودعم دورها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف سوق العمل الأوروبي والإفريقي من خلال تدريب وتأهيل العمالة المصرية بطريقة غير نمطية.