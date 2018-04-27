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الوطن

بالفيديو| حجازي يعرض تابلوه "آه يا واد يا ولعة" لطالبات الأزهر: "رائع"

أمس PM 11:41
كتب: أحمد عنتر
بالفيديو| حجازي يعرض تابلوه "آه يا واد يا ولعة" لطالبات الأزهر: "رائع"

حجازي

عرض الإعلامي إبراهيم حجازي، مقطع فيديو لطالبات ينتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية يعتدين على أستاذة بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن تلك النماذج تظهر جانبا سيئا مقابل أخرى طيبة.

كما عرض حجازي، خلال برنامجه دائرة الضوء، على القناة الثانية المصرية، فيديو يظهر نموذجا يراه مشرفا لطالبات حصلن على جائزة الإبداع في فرقة مسرحية بمهرجان الجامعات، عن تابلوه "غناوي الأفراح".

تضمن المقطع الذي عرضه حجازي للطالبات، ووصفه بـ"الرائع"، أغاني "بس الولا ييجي ع المحطة وادبحله البطة، وآه يا واد يا ولعة، خدها ونزل الترعة".

 

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