إزالة 5 أفدنة مزروعة أرز بمحافظة الدقهلية

أزالت رئاسة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أمس، 5 أفدنة محصول الأرز بالمخالفة للدورة الزراعية، والتي تحظر زراعة المحصول في العديد من المناطق بالمحافظة.

خرجت الحلمة تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بالتصدي لزراعة الأرز المخالف للدورة الزراعية وبإشراف ومتابعة ميدانية من منال عطية الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين وإبراهيم السعيد، وإبراهيم الطنطاوي مساعدا رئيس المركز.

وتمكنت الحملة من حرث ورش مساحة 5 أفدنة بقريتي "غزالة" و"الحجايزة" بدائرة المركز.