"الري": استفدنا من مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين

أكد الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، أن الوزارة تصدر خرائط الطقس قبل سقوط الأمطار بـ 3 أيام، لافتًا إلى أنها تُرسل هذه الخرائط إلى كل صناع القرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة بتكلفة 4.6 مليار جنيه لحماية المحافظات من أخطار السيول.

وتابع أنه لا تناقض بين الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بتوقع سقوط الأمطار والعمل على الاستفادة منها.

وأردف أنه تمت الاستفادة من سقوط مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين، مستطردًا: "على صعيد نهر النيل اسفدنا 25 مليون، وشحنا الخزان الجوفي".