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الوطن

محلب يعاهد السيسي: سنبذل الجهد لتكون سيناء المستقبل "واحة الأمن"

منذ 23 دقيقة
كتب: عزة عطية وأحمد حامد دياب
محلب يعاهد السيسي: سنبذل الجهد لتكون سيناء المستقبل "واحة الأمن"

محلب

عاهد إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بذل المزيد من الجهد، قائلا: "كتائب التعمير تعاهد سيادتك على بذل الجهد والعرق لتكون سيناء المستقبل هي واحة الأمن والأمان".

وأضاف محلب، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم: "الرؤية هي تحقيق تنمية مستدامة في ضوء ما تمتلكه سيناء صناعية وسياحية واستغلال الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط قارات ثلاثة".

وتابع: "هذه الرؤية تأمنها وترعاها إرادة سياسية قوية وكما أعلنتم سيادتكم 25 فبراير 2018 أن مشروع تنمية سيناء مشروع آمن قومي يتكلف نحو 275 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه في 2022 أهداف واضحة ومحددة للمضي في التنمية ونحن نواجه الإرهاب، ولم ننتظر والتنمية استمرت استغلال الثروات الكاملة سيناء تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو وتمثل 6% من إجمالي مساحة مصر إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وسياحية جديدة وجاذبة للاستثمار وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل".

وأكد إنشاء شبكة طرق داخل سيناء لربط شرقها بغربها وشمالها وجنوبها، وكذا مدن وسط سيناء سيناء بالاضاقة للأنفاق التي تعمل كشبكة تنمية ويمكن الوصول من أسوان لرفح خلال 10 ساعات الإنجاز واقع على الأرض".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ندوة القوات المسلحة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، والتي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

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