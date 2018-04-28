خبير أرصاد جوية: سيول تضرب الصعيد وسيناء الإثنين المقبل

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إنه تسود موجة حارة وشديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل، لافتا إلى أن الموجة تبلغ ذروتها الإثنين والثلاثاء، حيث تتجاوز المعدلات الطبيعية بـ8 درجات مئوية.

وناشد سعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العيلة"، على قناة "الحياة"، المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة، وعدم القيام بأي أنشطة بحرية إلى جانب الحذر أثناء قيادة السيارات، مؤكدًا أنه اعتبارا من غدا الأحد ستبدأ الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب الجمهورية، وبالتحديد على السلوم ومطروح وسيدي براني، ويمتد حتى الإسكندرية، بينما تصل هذه الرياح إلى القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، الإثنين.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار، مساء الإثنين، ستطال محافظات شمال وجنوب الصعيد، متابعا: "نحن نعلم الطبيعة الجغرافية للصعيد، ولذلك ستكون الأمطار غزيرة وقد تتحول إلى سيول، أما المنطقة الغربية للبلاد ستكون متوسطة على الإسكندرية ولا تؤثر على الأنشطة اليومية".

وأكد: "الأهم عندنا محافظات شمال وجنوب سيناء حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية، قد تصل إلى حد السيول منذ الإثنين إلى منتصف الأربعاء".