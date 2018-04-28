بالفيديو| عبد الغفار: "الشهادات مش كل حاجة وأنا عاوز شهادات فنية"

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه زار 20 جامعة مصرية، وانبهر من الإمكانيات والبنية التحتية ومستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الضوء دائما ما يسلط على العواصم والمدن الكبيرة، لافتًا إلى أن جامعة مثل كفر الشيخ تعتبر جامعة واعدة وفخر للجامعات المصرية، وبها العديد من الكليات الجديدة التي تواكب تطوير التعليم الجامعي في مصر.

وأشار إلى أنه يتمنى ألا تستوعب الجامعات أكثر من اللازم، مضيفًا أن الشهادة ليست كل شيء لأنه من الممكن ألا يعمل الطالب بشهادته بعد التخرج، متابعا "أنا عاوز شهادات فنية تقدر تشغل الخريج في مصنع ويبقى منتج وفعال في المجتمع المصري".