أدت المتسابقة ماريز فرزلي من فريق الفنان عاصي الحلاني، بمرحلة العروض المباشرة الرابعة والأخيرة ببرنامج "ذا فويس" والمذاع على قناة "أم بي سي مصر" عرضها الرسمي بأداء أغنية "This is me".

جدير بالذكر أن اليوم هو العرض المباشر الرابع من برنامج ذا فويس، والذي من المنتظر وصول عدد المتسابقين فيه لـ8 مشتركين، حتى يتم تأهيلهم للمرحلة المقبلة من البرنامج.