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الوطن

29 سفينة إجمالي الحركة اليوم بموانئ بورسعيد

منذ 15 دقيقة
كتب: هبه صبيح
29 سفينة إجمالي الحركة اليوم بموانئ بورسعيد

صورة أرشيفية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم بلغت 29 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 أخريات، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة و يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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