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الوطن

بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

اليوم AM 05:01
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

الضحية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا عن واقعة إهمال طبي، حيث تجاهل أطباء مستشفى كفر الدوار علاج أحد المرضى، بسبب اهتمامهم بمتابعة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ضمن صفوفه، وروما الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ما تسبب تدهور الحالة الصحية للمريض. 

وقالت والدة الضحية: "عملوا له القسطرة وركبوا محلول ورموا له محلول، وبعدين فتحوا الزايدة قالوا ملقيناش زايدة". 

وأضاف عم الشاب: "قعدنا نجري وندور على حد، لحد ما روحنا جيبناهم من الكافيتريا وهم بيتفرجوا على الماتش، سابوه مفتوح بطنه ومن غير أكسجين من الساعة 10 بالليل لـ 3 الفجر".

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