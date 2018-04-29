المترو: الدفع بـ12 قطارا إضافيا بالخطوط الثلاثة لتخفيف زحام الركاب

قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه تم الدفع منذ قليل بـ12 قطارا إضافيا بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، بواقع 6 قطارات بالخط الأول (المرج - حلوان)، و4 قطارات بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، وقطارين بالخط الثالث (العباسية - استاد القاهرة)، وذلك لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وقت الذروة المسائية.

وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أن جميع القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الأحد الموافق 29 أبريل الحالي، مشيرا إلى أن تكدس الركاب على أرصفة المحطات يرجع إلى وقت الذروة وخروج جميع الموظفين في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة تواصل العمل على تقديم كافة الخدمات المميزة بجميع الركاب.