انطلاق فعاليات الملتقى العلمي للقضاة حول التحكيم في العقود الإدارية

انطلقت اليوم بدولة الكويت فعاليات الملتقى العلمي الثالث حول التحكيم في العقود الإدارية والذي ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المصري، والذي يستمر حتى غدا الاثنين.

وقال المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد، إن الملتقى يعقد بمدينة الكويت تحت رعاية المستشار فهد العفاسي، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الغسلامية بدولة الكويت.

ويشارك في الملتقى رؤساء وأعضاء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة بالدول العربية بالإضافة إلى بعض الأساتذة المتخصصين في التحكيم من الوطن العربي.

ويناقش الملتقى مديىمشروعية التحكيم في العقود الإدارية وشروطه ويلقي الضوء على المشكلات العملية التي تواجه الدول العربية في عقودها الدولية وطرق حل تلك المشكلات كما يتعرض لأحدث احكام محكمة التحكيم الدولية والقواعد المطبقة في هذا الشأن.