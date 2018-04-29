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الوطن

تشميع مخزن أدوية ببدروم بمستشفى غير مرخص بالشرقية

منذ 43 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
تشميع مخزن أدوية ببدروم بمستشفى غير مرخص بالشرقية

تشميع مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص غير مرخص بالشرقية

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص بمدينة أبو حماد بدون ترخيص.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمد عبدالحي وفريق مكون من الدكتورة نها السيد عبد الحميد والدكتورة يسرا محمد علي، شنت حملة لمداهمة المنشآت الدوائية بمركز ومدينة أبو حماد .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص بمدينة أبو حماد غير مرخص ويحتوي على عدد كبير من الأدوية والمستلزمات والمحاليل وتم تشميع المخزن المضبوط وتم تحرير محاضر بذلك أرقام 11696 لسنة 2018 جنح أبو حماد، رقم11697 لسنه 2018. جنح أبو حماد.

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