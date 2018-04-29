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الوطن

تأجيل محاكمة 39 متهما متورطين في أحداث عنف بالمنيا

منذ 23 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 39 متهما متورطين في أحداث عنف بالمنيا

صوره ارشيفية لمتهم

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، محاكمة 39 متهمًا في أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا، إلى جلسة  6 من شهر مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

كانت المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين، في 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ويحاكم 11 متهمًا في أحداث عنف أبو قرقاص، 6 متهمين باقتحام سنترال ديرمواس، 5 متهمين في أحداث عنف بندر المنيا، و17 متهمًا في أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين، وتم القبض عليهم وتُعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

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