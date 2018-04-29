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الوطن

المسلماني: الصين قادرة على هزيمة أمريكا اقتصاديا بالضربة القاضية

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود البدوي
المسلماني: الصين قادرة على هزيمة أمريكا اقتصاديا بالضربة القاضية

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أمريكا رفعت الجمارك بما يعادل 50 مليون دولار على التجارة القادمة من الصين، فقامت الصين باتخاذ نفس الإجراء ضد أمريكا، مؤكدًا أن ذلك بمثابة حرب تجارية كبيرة جدًا بين واشنطن والصين.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن صحيفة "تليجراف" تحدثت بأن "الصين من الممكن أن تستخدم السلاح النووي الاقتصادي ضد أمريكا، وهو تصفية أذون الخزانة التي تمتلكها بأمريكا التي تصل لترليون دولار".

وأشار المسلماني إلى، أن هذا يعني أن أمريكا سيحدث بها أزمة كبيرة جدًا تؤثر على الاستثمار، مستطردًا: "دي الضربة القاضية اللي ممكن تستخدمها الصين ضد أمريكا"، ولكن من الأرجح أن الصين لن تقوم بذلك لأنها تريد أصدقاء في العالم، لكن من الناحية العملية هي قادرة على ذلك.

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