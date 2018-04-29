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الوطن

"زهور بورسعيد" يستكمل إزالة العشش العشوائية للطيور والكلاب

أمس PM 11:50
كتب: هبه صبيح
"زهور بورسعيد" يستكمل إزالة العشش العشوائية للطيور والكلاب

صورة ارشيفية

يستكمل حي الزهور ببورسعيد حملاته لإزالة العشش العشوائية للطيور والكلاب بنطاق الحى وذلك بعد شكاوى متعددة من السكان من الرائحة الكريهة وتعدى الكلاب عليهم.

أشرف على الحملات العميد وليد البيلي، رئيس حي الزهور، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة حيث جرى معاينة شكاوى المواطنين المتضررين من وجود عشش لتربية الطيور والكلاب بعدد من العمارات منطقة عمر بن الخطاب.

كما جرى إزالة عشة الطيور بعمارة بمنطقة عمر بن الخطاب بمعرفة صاحبها وذلك التزام منه بالمهلة المحددة له.

كما استكمل الحي برفع الإشغالات المخالفة بدون ترخيص من فرش خضار وفاكهة بمنطقة علي بن أبي طالب، وفرش أحذية وكوتش بمنطقة عمر الزلط وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارع محمد رياض.

كما تم تنفيذ قرارات إزالة مباني بدون ترخيص وكشك نجارة، وكذلك عملية إحلال وتجديد لمواسير الصرف الصحي بعمارتين بمنطقة أمل الجبل، بالإضافة إلى أعمال رفع تجمعات القمامة بالمنطقة.

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