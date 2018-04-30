الهراس عن "حادث صفط اللبن": "معرفش السواق كان نايم ولا إيه"

علق اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، على حادث سقوط "ميني باص" من أعلى محور صفط اللبن، قائلًا: "دايما الحوادث على المحور بالدرجة دي، دايمًا الناس بتجري، مرة يقع عند الشوربجي ومرة عند مستشفى بولاق".

وأضاف هراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "المرة دي مكنش في ملف، ومعرفش إذا كان السواق كان نايم ولا لأ، سوء قادة للأسف الشديد".

وتابع: "شركة المقاولين العرب ستدخل تعديلات على السور، لحماية المركبات من السقوط، لأن السور الحالي مش نافع، بتكلفة 9 ملايين جنيه، لمدة 3 أشهر"، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض معها لتخفيض السعر.