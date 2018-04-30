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الوطن

البحيرة تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة التقلبات الجوية

منذ 22 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
البحيرة تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة التقلبات الجوية

المهندسة نادية عبده

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وشركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإلغاء إجازات مسؤولي الري والصرف والميكانيكا والكهرباء، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وأضافت عبده، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، لسرعة التدخل والتعامل حال حدوث طارئ، معلنة عن جاهزية جميع المعدات التي تم تزويد الوحدات المحلية بها لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، للتأكد من عملها بكفاءة عالية.

 

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