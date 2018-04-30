5 قنوات و3 إذاعات تنقل فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" على "ماسبيرو"

تنقل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، فعاليات "أسبوع إحياء الجذور" بمحافظة الاسكندرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيريه القبرصي نيكوس أناستاسيادس واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

ومن المقرر أن تنقل كل من القنوات "الأولى، الفضائية المصرية، النيل للأخبار، النيل الدولية، نايل لايف"، إضافة إلى إذاعات "البرنامج العام ـ صوت العرب، راديو مصر"، جميع الفعاليات الخاصة به على مدار الأسبوع.

يذكر أن "أسبوع إحياء للجذور"، وهي المبادرة الأولى من نوعها، تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر.