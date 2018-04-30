"الإسكان" تعتمد تخطيط مشروع عمراني في "العبور"

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا للمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 35.68 فدان والمخصصة لشركة الصفوة "صن ست" للاستثمار العقاري والسياحي، إحدى الشركات المساهمة المصرية، بمركز الحي الخامس بمدينة العبور لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ويبلغ الحد الأقصى للارتفاع بالمشروع بدروم إضافة لدور أرضي، و3 أدوار متكررة بما لا يتعارض مع قيود الارتقاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة، ودون أدنى مسؤولية على جهاز المدينة لتصويل المرافق لدور البدروم.

وتتضمن الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 120 شخصا لكل فدان كحد أقصى.