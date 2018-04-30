"الريف المصري" تعلن عن تخصيص أراض للشباب بـ20 ألف جنيه بالمغرة

أعلنت شركة الريف المصري الجديد المسئول عن المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان عن تخصيص أراضي لصغار المزارعين والشباب في منطقة المغرة بسعر 20 و900 جنيه بالتقسيط.

وقال إعلان الطرح الصادر، اليوم، عن الشركة انه سيتم تخصيص 100 قطعة أرض بمساحة 220 فدان لكل قطعة بئر جوفي بدون قرعة، على ان تكون قاصرة فقط على مجموعة صغار المزارعين والشباب المؤهلين من الطرح الأول ولم تخصص لهم أية أراضي في الطروح السابقة.

وأوضحت الشركة أن الشروط والأحكام لتخصيص الأرض تتمثل في تكوين شركات من أعضاء المجموعة الراغبة برأس مال 25% من قيمة الأرض واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية بإيداع رأس مال شركة الإدارة.

وأضافت أن التقدم لشركة تنمية الريف المصري الجديد بالمستندات المذكورة بعقد تأسيس الشركة لاستلام أمر الدفع 5% دفعة مقدمة، والحضور للشركة بإيصال السداد لاختيار موقع الأرض وتوقيع العقد.

لفتت الشركة إلى أن سعر الفدان 20900 جنيه والسداد 5% دفعة مقدمة والباقي على ثماني سنوات بفائدة 5% سنويا منها سنتان فترة سماح من السداد، ويتم السداد على ست سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المذكورة، على أن يتم التخصيص بأولوية سداد 5% دفعة مقدمة، ويبدأ التقدم للتعاقد بالشروط السابقة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الخميس 28 يونيو الساعة الثانية ظهرًا وحتى نفاد المساحة المعروضة بمقر الشركة.