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الوطن

تجديد حبس تاجر مخدرات ببولاق الدكرور

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس تاجر مخدرات ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية

جددت نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تاجر مخدرات لمدة 15 يوما، بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها.

وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 5 كيلوجرامات من مخدر "الفودو"، و90 قرصا مخدرا "ترامادول"، وبندقية خرطوش، في منطقة بولاق الدكرور.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشن حملات أمنية بصفة مستمرة لإعادة الأمن في الشارع المصري، وضبط الخطرين وتجار المخدرات والأسلحة النارية، وشارك في الحملات الأمنية، عدد كبير من ضباط المباحث، على رأسهم اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة مفتش مباحث الغرب، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة المباحث، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائدين طارق مدحت وأيمن السكوري معاوني المباحث.

وعقب إلقاء القبض على المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، وضعت خطة أمنية محكمة للقضاء على تجار المخدرات في البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة بالكامل، وتمكنت من ضبط أكثر من 200 شخص متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية، في حملات استمرت لمدة 10 أيام في المحافظة بالكامل.

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