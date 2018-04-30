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الوطن

شروط وتفاصيل الحصول على مقبرة للمسيحيين بمدينة 6 أكتوبر

منذ 39 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
شروط وتفاصيل الحصول على مقبرة للمسيحيين بمدينة 6 أكتوبر

هيئة المجتمعات العمرانية

 قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه تم طرح حجز 805 قطع أراضي مقابر للمسيحيين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للقطعة، لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بنظام حق الانتفاع.

وأوضح عصام بدوي، رئيس جهاز المدينة، عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3/6/2018، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وجاءت شروط الحجز، كالتالي:

1) أن يكون مواطن مصري الجنسية.

2) أن يكون من قاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

3) ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة.

4) لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة.

وأوضح بدوي، أنه سيتم تحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لاحقا، مشيرا إلى أن قيمة مقابل الانتفاع لقطعة أرض المقبرة تبلغ 36 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 18 ألف جنيه دفعة حجز، وذلك مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقي القيمة عند الاستلام، ومبلغ ألف جنيه قيمة تأمين الحفر، ترد بعد الانتهاء من بناء المقبرة دون مخالفات، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من إجمالي قيمة المقبرة.​

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