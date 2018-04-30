تجديد حبس تاجر مخدرات في إمبابة

جددت نيابة إمبابة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المخدرات وتم تحريز 2 كيلو إستروكس، تم ضبطهم بحوزة المتهم.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنوا من ضبط المتهم بحيازته 2 كيلو من مخدر "الإستروكس" للاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.