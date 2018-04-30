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الوطن

صالح رأفت: اجتماع اللجنة التحضيرية سيعرض كافة القضايا التي أنجزت

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
صالح رأفت: اجتماع اللجنة التحضيرية سيعرض كافة القضايا التي أنجزت

صورة أرشيفية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، اليوم الاثنين، إن اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي ستنعقد اليوم، ستعرض القضايا التي أنجزت وفي مقدمتها جدول أعمال المجلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف رأفت في حديث لتلفزيون فلسطين: "سيتم مناقشة بشكل أساس الرؤيا السياسية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على ضوء مراجعة المرحلة الماضية".

وتابع: "أنه سيتم مناقشة انتخاب هيئة رئاسة المجلس الوطني، وانتخاب مجلس مركزي فلسطيني جديد، وسيتم البحث في موضوع تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية.

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