رئيس الوزراء الكوسوفي يستقبل وفدا من عالم الأعمال السعودي

استقبل رئيس وزراء كوسوفو "راموش هاراديناي"، الإثنين، وفدا سعودياً مكوّناً من رجال أعمال ومجلس الغرف السعودية، يتقدّمهم رجل الأعمال خالد عبد الرحمن العثمان، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة وزراء كوسوفو، فإنّ "هاراديناي" أبلغ الوفد السعودي أن بلاده مفتوحة على الاستثمارات الخارجية، و"هي مكان آمن ومناسب للعمل".

وأعرب عن شكره للوفد السعودي، الذي أبدى استعداده للتعاون مع كوسوفو، مبيناً أنّ حكومته ملتزمة بإصدار القرارات والأنظمة التي تساعد على إقامة استثمارات استراتيجية في البلاد.

وتابع: "كوسوفو والمملكة العربية السعودية ستعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وكوسوفو لديها إمكانات كبيرة وبإمكانها استقبال الاستثمارات المباشرة".

كما أشار رئيس الوزراء الكوسوفي إلى وفرة الموارد البشرية واليد العاملة في بلاده. -