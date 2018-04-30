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الوطن

الدفاع الموريتانية تدعو للابتعاد عن الزج بالجيش في التجاذبات السياسية

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
الدفاع الموريتانية تدعو للابتعاد عن الزج بالجيش في التجاذبات السياسية

وزير الدفاع الموريتاني

دعا وزير الدفاع الموريتاني، جالو مامادو باتيا، السياسيين إلى الابتعاد عن الزج بالقوات المسلحة وقوات الأمن في التجاذبات السياسية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عقده إلى جانب سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم).

ويرأس وزير الدفاع مامادو باتيا، لجنة إصلاح الحزب الحاكم، التي شكلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قبل أكثر من شهر، بهدف تهيئة الحزب للانتخابات التي تشهدها البلاد في وقت لاحق من 2018.

وأشاد "مامادو باتيا"، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن من أجل تأمين البلد وحماية المواطن وممتلكاته.

ومن حين لآخر تحذر أحزاب المعارضة من تدخل الجيش في السياسية أو توظيفه في سجال السياسيين، وتتحدث عن ممارسة بعض قادة الجيش لأنشطة سياسية.

وفي وقت سابق، طالب ائتلاف أحزاب المعارضة، بتصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في ذات اليوم المخصص لتصويت المدنيين، بحيث لا يكون لتصويتهم يوم خاص ولا لوائح خاصة.

وتشهد البلاد في 2018، انتخابات برلمانية وبلدية، فيما تشهد انتخابات رئاسية منتصف 2019.

وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية، أنها ستشارك في الانتخابات المقبلة، بعد أن قاطعت الانتخابات الماضية، التي جرت في 2013. -

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