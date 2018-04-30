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الوطن

شوقي: الدولة تسعى لتنفيذ ما جاء في الدستور بشأن التعليم

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن
شوقي: الدولة تسعى لتنفيذ ما جاء في الدستور بشأن التعليم

د. طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تسعى لتنفيذ ما جاء في الدستور من حيث التعليم، كأولوية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر صندوق دعم المشروعات التعليمية لشرح ملامح النظام الجديد للتعليم "مرحلة رياض الأطفال".

وأضاف أن هدف المؤتمر يتمثل في شرح ملامح النظام الجديد للتعليم فيما يخص "مرحلة رياض الأطفال" ومشاركة الرأي العام فيما تم الاستقرار عليه في عملية التطوير، وخططنا في المستقبل، والرد على  بعض المفاهيم التي يتم تداولها بصورة خاطئة، وكذلك الرد على الأسئلة بشكل واضح ومفصل.

وأضاف شوقي، أنه سيتم عقد مؤتمر آخر بعد انتهاء شهر رمضان لشرح تفاصيل الثانوية العامة.

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