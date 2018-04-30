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الوطن

مصدر بـ"المترو": ضبط 420 بائعا جائلا ومتسولا خلال حملة أمنية بالمحطات

منذ 11 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
مصدر بـ"المترو": ضبط 420 بائعا جائلا ومتسولا خلال حملة أمنية بالمحطات

مترو أنفاق الخط الثالث - صورة أرشيفية

أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تم ضبط نحو 220 بائعا جائلا، و200 متسولا، خلال الحملات الأمنية بمحطات وعربات القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو والتي تمت في الـ8 شهور الماضية، وذلك بالتنسيق بين شركة المترو وأفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، لافتا إلى أنه سيتم شنت حملات أمنية آخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل على مواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والمتسولين بمترو الأنفاق، مؤكدا أن جميع محطات المترو تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب المسافرين.

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