تأجيل محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف بالمنيا للمرافعة

أجلت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين في أحداث عنف بمركز ديرمواس، لجلسة 7 مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة استمعت اليوم لأقوال بعض شهود النفي، وكذا مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في القضية المتهم فيها 9 متهمين باقتحام وحرق قسم شرطة والسجل المدني بمركز ديرمواس، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وتم القبض عليهم في فترت متفاوتة، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم: الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف، وإثارة العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.